Marília contrata o veterano Maurílio O Marília continua se reforçando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. No começo da noite desta quinta-feira, o presidente da American Sport, Luís Antonio Duarte Ferreira, confirmou que o experiente atacante Maurílio, que vinha atuando no Paysandu-PA, se apresenta ao clube na próxima segunda-feira, no estádio Bento de Abreu. Maurílio, de 34 anos, já defendeu vários clubes como Juventude, Palmeiras, Goiás, Santa Cruz, Grêmio, Ponte Preta e Paraná Clube já acertou sua rescisão com o time paraense. Ele substituirá a Andradina, que rescindiu contrato por não aceitar a condição de reserva no Marília. A partir desta quinta-feira, o técnico Flávio Lopes ganhou duas novas opções: o meia Lenilson e o volante Rincon. Ambos estão regularizados na CBF. Por outro lado, o volante Jéferson e o lateral-direito Jorginho ainda terão que cumprir um jogo de suspensão, devendo ficar à disposição somente na quarta rodada, quando o Marília recebe o Santo André.