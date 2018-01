Marília contrata o veterano Sorato Para suprir a principal deficiência do time durante o Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado - a falta de gols -, a diretoria do Marília anunciou a contratação do veterano atacante Sorato, de 34 anos, que estava na reserva de Romário no Fluminense. Natural de Araras, no interior de São Paulo, Sorato é o principal reforço do time para o Campeonato Paulista. Campeão brasileiro com o Vasco, em 1989, ele também conquistou o bicampeonato paulista (em 1993 e 1994) e o Torneio Rio-São Paulo (1993), ambos pelo Palmeiras. "Já conheço os estádios e os times. Não haverá problemas de adaptação", disse o atacante. Além de Sorato, o Marília anunciou a contratação de mais dois jogadores para o técnico Flávio Lopes, outro novato no clube: o atacante Anderson Lobão, artilheiro do Londrina na Série B (10 gols), e o volante Kel, que estava no Fortaleza.