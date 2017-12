Marília contrata o zagueiro Andrei O Marília continua se reforçando para conquistar o título do Campeonato Paulista da Série A-2. O mais novo contratado é o zagueiro Andrei, ex-Botafogo-RJ, que estava parado desde o começo do ano. O jogador se apresentou ao clube nesta sexta-feira e deve estrear na próxima semana. Andrei está com 28 anos e ainda tem vínculo com o empresário Juan Figger. Ele já atuou por grandes clubes como Palmeiras, Santos e Atlético-PR, além de atuar no Bétis da Espanha. Ano passado ele marcou 12 gols pelo União São João de Araras dentro do Campeonato Paulista. A maioria cobrando falta, a sua especialidade, ou de cabeça, aproveitando a excelente impulsão. "Será uma experiência nova para mim, mas vim para ser campeão", disse Andrei, na sua chegada ao estádio "Bento de Abreu Sampaio". O Marília é vice-líder da Série A-2, com 15 pontos, um a menos que o Francana e Rio Preto. Além disso é o time que mais investiu nesta temporada com o firme objetivo de atingir a elite paulista. Neste domingo, pela 10ª rodada de classificação, o MAC recebe o Bandeirante na tentativa de se reabilitar das últimas duas derrotas para Rio Preto e Mirassol, ambos por 1 a 0.