Marília contrata outro zagueiro O zagueiro Wellington, de 23 anos, é o mais recente reforço do MAC (Marília Atlético Clube) para a disputa do Campeonato Paulista, a partir do dia 19 de janeiro, contra o União Barbarense, em Santa Bárbara D´Oeste. A contratação foi confirmada pelo presidente da American Sport e do clube, Luiz Antônio Duarte Ferreira, Luizinho o Cai Cai. "Já acertamos com o Wellington, que jogou pelo Nacional da capital e depois foi para o Santos, onde acabou não sendo aproveitado. Mesmo assim, trata-se de um bom jogador e, por isso, optamos pela sua contratação", justificou o dirigente, sem revelar as bases do acerto. A apresentação do zagueiro está prevista para segunda-feira, dia 3, quando o restante do elenco também se reapresenta ao técnico Luís Carlos Martins para a preparação final de treinamentos visando o Paulistão.