Marília contrata portador de HIV Disposto a brigar pelo título do Campeonato Paulista da Série A-2, o Marília continua contratando. Nesta terça-feira à tarde, a diretoria confirmou o acerto com o atacante Esídio, um brasileiro que se destacou no futebol peruano nos anos 90 por seus gols e por ser portador do vírus da Aids desde 1998. O jogador chegou à cidade às 18 horas, muito festejado pelos dirigentes e por mais de 200 torcedores que compareceram ao estádio Bento de Abreu. Aos 31 anos, ele acha que esta é a sua grande oportunidade no Brasil. "Quem marca gols, faz isso em qualquer lugar, seja no Peru ou no Brasil", disse Esídio, entusiasmado por voltar ao seu país de origem. Ele fez questão de ressaltar a sua qualidade de artilheiro. Na temporada 2000, atuando pelo Universitário de Lima, ele marcou 37 gols, sendo premiado pela FIFA e ficando com um gol a menos que o brasileiro Jardel. Esta marca também é recorde no Peru. O artilheiro chegou a Lima, capital peruana, em 1997. No ano seguinte, conquistou o título nacional. Ano passado Esídio passou a defender o Alianza, que comemorava seu centenário, atuando ao lado de outros brasileiros como o atacante Palhinha e o zagueiro Grotto. Os dois foram os principais responsáveis por sua indicação ao clube. "Vamos jogar todos juntos de novo", comemorou. Na temporada passada, o grandalhão Esídio, de 1,89 m, marcou 12 gols pelo Alianza. O atacante acha que não enfrentará nenhum tipo de preconceito por ser portador do vírus da Aids. "Há consciência de que isso não afeta meu rendimento e nem atrapalha os outros jogadores, sejam do meu time ou do adversário." Esídio não terá também dificuldades para se adaptar ao futebol do interior. Nascido em Santa Rita do Passa Quarto, ele se profissionalizou no União São João de Araras, em 1991, sendo depois vendido para o Botafogo e emprestado para Juventus e Uberlândia. Quem vibrou bastante com a nova atração do Marília foi o presidente José Roberto Duarte de Mayo, que está inovando no futebol da cidade. "Estamos trabalhando para recolocar o Marília na elite do futebol paulista", bradou o dirigente, confirmando que, em princípio, Esídio fica no clube no primeiro semestre, mas que pode permanecer durante toda a temporada. O Marília lidera a Série A-2 com sete pontos e, pelo seus investimentos, deve mesmo ser apontado como um dos favoritos ao título. O clube é um dos mais tradicionais do interior, tendo disputado a elite paulista nas décadas de 70 e 80. Mas desde 1984 iniciou uma descendente interminável, participando até da quarta divisão do Estado. Ano passado ascendeu à Série A-2, equivalente à segunda divisão. "Vamos voltar a enfrentar os grandes times", promete Mayo.