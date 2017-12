Marília contrata revelação da Internacional A diretoria do Marília anunciou neste final de semana, a contratação do lateral-esquerdo Dickson, de 20 anos. O jogador vem sendo o destaque da Internacional, de Limeira, pela Série A2 do Campeonato Paulista. Ele também estava nos planos de vár ios clubes, entre eles o Palmeiras. Dikson se apresenta no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal na próxima terça-feira. Neste domingo ele realiza a sua última partida pela Internacional diante do Taubaté. O jogador estava nos planos do Palmeiras, cuja contratação tinha sido pedida pelo ex-técnico Jair Picerni. Com a saída de Picerni e a chegada de Estevam, o atual treinador teria indicado a contratação de Bill, ex-Marília, que jogou com o técnico na Ponte Preta. O jogador já assinou contrato com o MAC. O supervisor José Macena esteve em Limeira, onde pegou a assinatura do atleta. "Já está assinado e o Dickson é jogador do Marília. No início da semana iremos tratar da sua inscrição na CBF", afirmou o supervisor.