Marília contrata Sandro Gaúcho Neste final de semana o Santo André sofreu mais uma baixa para o Campeonato Paulista de 2006. O atacante Sandro Gaúcho, 37 anos, assinou contrato com o Marília. Nesta temporada ele marcou 10 gols no Campeonato Paulista, um na Copa Libertadores e oito na Série B do Brasileiro. Gaúcho deve se apresentar nos próximos dias. No interior, ele já atuou pelo Mogi Mirim, Bragantino e Ponte Preta. Santo André - Além de Sandro Gaúcho, o Santo André já perdeu Rodrigão, Valdomiro, Marco Antônio e o técnico Sérgio Soares. O clube também dispensou Marquinhos Bolacha, Sidnei, Careca, Jaques e Max Sandro. Para a vaga de treinador, aberta desde a saída de Sérgio Soares para o Juventus, os mais cotados são Mano Menezes, atualmente no Grêmio e Vágner Benazzi, atualmente no Joinville. Guarani - O goleiro Gisiel, de 23 anos, que disputou o Campeonato Paulista da A2 pelo Taubaté, é o novo reforço do clube. Ele deve ser o reserva de Fernando, há quatro anos no Brinco de Ouro, e cotado para assumir a vaga deixada por Jean. O experiente goleiro baiano vai deixar o clube, onde está desde 2002, devido seu alto salário: R$ 40 mil por mês. Série A2 - Se preparando para a competição, o Bandeirante anunciou nesta segunda-feira a contratação de seu comandante. Trata-se de Polozzi, ex-zagueiro da Ponte Preta e Seleção Brasileira. Ele começou a carreira de técnico na cidade de Birigui, em 1993. O Paulista da Série A2 começa no dia 5 de fevereiro.