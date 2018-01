Marília contrata Sandro Goiano O Marília anunciou a contratação do atacante Sandro Goiano, 23 anos, que estava no Fortaleza. Ele já se apresentou ao novo clube, onde chegou como a solução do ataque, iniciando os treinamentos nesta quinta-feira. Na quarta-feira, o time conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Paulista, ao empatar com o América, em São José do Rio Preto, em 3 a 3. No próximo domingo, o time enfrenta o União São João, no Estádio Bento de Abreu, em Marília, às 17h00. Mogi Mirim - O Mogi Mirim também conseguiu reforços para a seqüência do Paulistão. Nesta semana, a diretoria acertou a contratação do lateral-direito Alexandre Chagas e do atacante Cléber, ambos ex-Portuguesa. Os dois já se apresentaram e ficam como opção para o técnico Luís Carlos Winck. O Mogi folga na próxima rodada e só volta a jogar no dia 9 de fevereiro, em Campinas, contra a Ponte Preta.