Marília contrata treinador do América O Marília já tem seu novo treinador. Trata-se de Roberval Davino, que vinha realizando um excelente trabalho no América e que, agora, vai substituir a Luís Carlos Martins, que após uma seqüência de resultados negativos no Campeonato Paulista se desligou do clube. Davino irá se apresentar na tarde desta terça-feira em Porto Feliz, onde o elenco mariliense realiza uma inter-temporada. Ricardo Oliveira, auxiliar técnico no América, vai dirigir o time de Rio Preto nas últimas duas rodadas. O treinador de 50 anos acertou seu contrato até dezembro sem nenhuma multa rescisória. No entanto, caso apareça uma proposta do exterior, Davino terá total liberdade para se desligar. Esta é a segunda passagem do treinador pelo clube, sendo que a primeira aconteceu em 2003. Roberval já vinha sendo sondado por vários clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série B como o CRB-AL, Fortaleza-CE, Ceará, Sport Recife e Náutico, mas como seu principal objetivo era tirar o América da zona do rebaixam ento no Paulistão, ele optou por permanecer em Rio Preto.