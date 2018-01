Marília contrata volante e quer atacante Mesmo com a boa vitória diante da Anapolina na estréia do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico Paulo Comelli pediu reforços e a diretoria do Marília resolveu atendê-lo prontamente. Nesta quarta-feira foi apresentado o volante Everaldo, de 25 anos. O jogador, que disputou o Campeonato Paulista deste ano pelo Ituano, atuou ainda por Guarani, Atlético-PR e Mogi Mirim antes de chegar ao estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. A diretoria passa agora a se preocupar com a chegada de um atacante. O nome de Bebeto, do Figueirense, passa a ser prioridade. O problema estaria na concorrência, uma vez que Santa Cruz e Palmeiras também manifestaram interesse no jogador. O time de Parque Antártica, por já ter contratado o volante Marcinho junto ao time catarinense, estaria levando vantagem na transação. O técnico Paulo Comelli prepara a equipe para enfrentar o União São João, sábado, às 19 horas, em Araras. A maior novidade para este jogo pode ser a estréia do zagueiro Romildo. O MAC aguarda apenas o Boletim Informativo Diário (BID), emitido pela CBF para facilitar as inscrições dos jogadores. Segundo o diretor José Macena, a liberação de Romildo só depende do envio do boletim para colocar o atleta à disposição do técnico.