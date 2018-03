Marília defende a liderança em Mogi O Marília, que lidera o Campeonato Brasileiro da Série B desde a primeira rodada, tem mais um desafio nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Wilson Fernandes de Barros. Vai a Mogi Mirim enfrentar os donos da casa buscando a quinta vitória em seis jogos na competição. Líder isolado da Segunda Divisão, o MAC é o único time invicto após cinco rodadas. Seu adversário, que era quarto, caiu para 13º, com sete pontos, após a derrota no final de semana frente ao CRB-AL. Para buscar mais três pontos mesmo jogando fora de casa, o técnico Paulo Comelli tem algumas dúvidas. O meia Bechara seria julgado na noite desta segunda-feira e, caso tenha sido absolvido da expulsão diante do Gama-DF, tem presença confirmada. Se tiver pego mais de uma partida de punição, Alexandre Salles deverá ter sua primeira chance como titular depois que voltou do futebol da Tunísia. Fechando a série de problemas, Jailson deverá ser o substituto do atacante Camanducaia, vetado pelo departamento médico. No Mogi Mirim o técnico Luís Carlos Winck acredita que uma vitória sobre o líder do campeonato seja de fundamental importância para conseguir a reabilitação e ainda voltar às primeiras colocações na tabela. Para isso, o treinador não deverá contar com a ajuda do lateral-esquerdo Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Batista deverá ser improvisado em seu lugar e o meia Neto, contratado junto ao Palmeiras, ganha um lugar no meio campo. Ainda pela sexta rodada América-MG e Náutico jogam às 20h30 no estádio Independência, em Belo Horizonte. Os mineiros que empataram em 2 a 2 com o Paulista, em Jundiaí, querem a vitória para sair das últimas posições na Série B, onde o time soma apenas cinco pontos ganhos, estando na 18ª colocação. Já o Náutico venceu o Londrina-PR, por 2 a 0, na última rodada. É um dos vice-líderes com dez pontos ganhos.