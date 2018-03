Marília defende liderança contra o Gama Com duas vitórias em dois jogos disputados até agora no Campeonato Brasileiro da Série B, o time do Marília, líder isolado, com seis pontos ganhos, defende a liderança da competição contra o Gama, neste sábado, às 19 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Para este jogo, o técnico Paulo Comelli tem problemas para escalar sua defesa. Sem poder contar com Adeílson, suspenso, o treinador também pode perder o experiente Andrei, que sentiu uma fisgada na coxa direita. Vladimir já está confirmado no setor. Já Romildo ainda aguarda uma definição quanto à sua documentação para saber se poderá estrear com a camisa do MAC na competição. No Gama, que empatou suas duas partidas, o técnico Cristiano Baggio não terá o rápido atacante Leonardo Manzi, suspenso. Eraldo ganha a vaga no comando de ataque ao lado de Luciano Fonseca. Além dele, o lateral-esquerdo Rochinha volta ao time em lugar de Gerson. Em Jundiaí, o Paulista, depois de ser derrotado pelo Sport, em Recife, tenta a reabilitação diante do Remo-PA no estádio Jaime Cintra. Para tentar a segunda vitória, o técnico Zetti faz apenas uma mudança no time. O lateral-direito Luís Paulo, suspenso, dá lugar a Lucas. Já o Remo, que vem de vitória na estréia do técnico Givanildo Oliveira, não contará com o volante Márcio, o meia Rogério Belém e o atacante Ivan. Os três darão lugar a Leandro, Rodrigo e Valderi, respectivamente. Outros jogos - Ainda pela Série B, o Brasiliense, atual campeão Brasileiro da Série C, recebe o Joinville, que terá a estréia do atacante Didi. O técnico Carbone ainda poderia promover a estréia do tetracampeão Márcio Santos, mas preferiu esperar o jogador estar em melhor forma física. No Amazonas, o técnico do São Raimundo, Aderbal Lana, treinador mais velho de toda a competição, quer se reabilitar da derrota para o Remo e esperar descontar em cima da Anapolina-GO. Mas, se depender do técnico Wanderley Paiva, a história do jogo será bem diferente. Ele deve promover várias mudanças na equipe para buscar a sua segunda vitória. Na defesa, Selmir e Valkmar brigam por uma vaga. Já o lateral-esquerdo Robson Goiano e o meia Babau, que cumpriram suspensão, voltam ao time de Anápolis. Fechando a rodada, às 18h30, o Avaí, do técnico Lula Pereira, espera repetir o bom futebol apresentado no empate diante do Botafogo-RJ e conseguir uma boa vitória diante do Sport. O problema é que o time pernambucano vem de uma goleada de 4 a 0 sobre o Atlético-MG e não perde há 19 jogos.