Marília defende liderança da Série B Ainda sem a presença da televisão, começa neste sábado a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O líder Marília, único com 100% de aproveitamento até agora, tem um compromisso difícil pela frente. Vai enfrentar o Sport, embalado pela classificação às semifinais da Copa do Brasil, às 16 horas, no estádio da Ilha do Retiro. A única novidade no líder é a estréia do volante Everaldo que ocupará a vaga deixada pelo meia Bechara, expulso na vitória sobre o Gama. "Nosso sistema defensivo precisa funcionar bem e os contra-ataques também", comentou o técnico Paulo Comelli. O Paulista viaja até o Distrito Federal para enfrentar o Gama, que ainda não venceu na Série B. Depois de ficar no empate com o Remo na última rodada, o técnico Zetti acredita que os três pontos sejam de fundamental importância para não se distanciar dos líderes. Ainda sem poder contar com o experiente Paulo Nunes, o Mogi Mirim recebe o embalado Avaí no estádio Wilson Fernandes de Barros. Se ainda não conta com o ex-jogador do Palmeiras, o outro experiente do time, o atacante Cléber, está recuperado de contusão e deve aparecer entre os titulares. Pelo lado dos catarinenses, o técnico Lula Pereira só tem uma dúvida: Abedi ou Paulinho Carioca no meio campo. Em Araras os desesperados União São João e CRB se enfrentam no estádio Hermínio Ometto. Último e penúltimo colocados na competição, respectivamente, uma vitória é mais que necessária para ainda sonhar com a classificação e, principalmente, manter o empre go dos treinadores. À exceção dos demais jogos, que começam às 16 horas, o jogo no interior paulista tem início às 19 horas a pedido da diretoria do clube ararense. OUTROS JOGOS - Em Fortaleza, o técnico Celso Teixeira, do Ceará, também busca a primeira vitória na Segunda Divisão. Seu adversário é o Náutico, quinto colocado, com seis pontos, e que busca a liderança. Assim como o seu rival, o Santa Cruz, em crise financeira, também joga fora de casa. Vai ao estádio Independência enfrentar o América-MG. No interior do Paraná, o Londrina encara o atual campeão brasileiro da Série C, o Brasiliense, no Estádio do Café. Os dois times ocupam apenas posições intermediárias na tabela e lutam pelos três pontos para mel horar suas condições na competição. Fechando a rodada, o Joinville, do técnico Carbone, recebe o América-RN, quinto colocado, com cinco pontos, buscando a reabilitação, após derrota para o Brasiliense na última rodada. A rodada será completada domingo com dois jogos às 16 horas: Anapolina X Vila Nova-GO e Remo X Caxias.