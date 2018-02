Marília defende liderança em casa Líder da repescagem do Campeonato Paulista e com o pensamento voltado para o Brasileiro da Série B, o Marília enfrenta, nesta quarta-feira, o ainda ameaçado Rio Branco, às 20h30, no Estádio Bento de Abreu, em Marília. O time da casa tem dez pontos, enquanto o Rio Branco tem apenas quatro, ocupa a oitava colocação e ainda corre risco de rebaixamento. No Marília, a expectativa era para que o técnico Paulo Comelli escalasse um time misto, mas a proximidade do Campeonato Brasileiro da Série B fez o treinador mudar de idéia. Ele aproveita mais este jogo para ganhar entrosamento. Para pegar o Rio Branco, Comelli não poderá contar com o zagueiro Andrei e com o meia Marquinhos, suspensos. Adilson e Gil Baiano serão os substitutos. O Rio Branco vive momentos conturbados. Com salários atrasados e ameaçado pelo rebaixamento, só uma vitória salva o time da Série A2. O técnico Ademir Fonseca chegou a pedir demissão, mas a diretoria do clube não aceitou. Contra o Marília, ele terá à sua disposição todos os titulares.