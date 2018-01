Marília define elenco para a Série B Com a confirmação do início do Campeonato Brasileiro da Série B para o dia 25 de abril, o time do Marília já tem praticamente todo o elenco definido para o início da competição. O técnico Paulo Comelli poderá ainda receber um ou, no máximo, mais dois jogadores apenas para compor o elenco. O último a chegar foi o meia Juninho, vice-campeão brasileiro da Série B em 2002 defendendo o Fortaleza. O jogador, que depois do time cearense passou pelo São Bento, de Sorocaba, estava jogando no Gaziantespor, da Turquia, ao lado dos atacantes brasileiros Viola e Régis Pitbull. A diretoria, entretanto, esperava contar com o volante Deda, do Gama. O jogador conseguiu uma liminar na justiça que o autoriza a jogar por qualquer clube. O problema é que o Brasiliense, do ex-senador Luís Estevão, também está na briga pelo jogador. Até agora o Marília já anunciou 15 reforços para a disputa da Série B. A intenção do clube é conseguir o acesso à Primeira Divisão, algo inédito na história do MAC. Segundo o presidente Beto Mayo, a fórmula de disputa com turno único e dois quadrangulares na segunda fase vai beneficiar o Palmeiras.