Marília deixa vitória escapar em Minas O Marília deixou de somar três pontos importantes no Campeonato Brasileiro da Série B, ao empatar com o América-MG, por 1 a 1, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O time paulista vencia o jogo até os 46 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Jean Elias marcou para os mineiros. O resultado acabou sendo justo pelo espírito de luta do América, que chegou aos 23 pontos e está quase livre do rebaixamento para a Série C em 2004. O Marília perdeu uma posição, caindo para quinto lugar, agora com 32 pontos. Ele foi ultrapassado pelo Sport Recife, que chegou aos 33 pontos depois de vencer o Ceará, por 2 a 0, em Fortaleza. Mais técnico, o Marília dominou o jogo sem abandonar sua postura defensiva. O placar foi aberto aos 41 minutos, quando o zagueiro Romildo aproveitou de cabeça uma cobrança de escanteio de Basílio. No segundo tempo, o Marília jogou apenas nos erros do adversário, mas não soube aproveitar os contra-ataques para ampliar o placar. A defesa, porém, suportou bem a desordenada pressão do adversário, mas no final sofreu o empate. Após cobrança de escanteio, a defesa não cortou e a bola sobrou para Jean Elias que se antecipou ao goleiro Mauro. Sport na frente - O Sport, merecidamente, venceu o Ceará, por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas, lotado com 20 mil torcedores. O time pernambucano dominou o primeiro tempo, quando marcou seus dois gols com Adriano Chuva, de cabeça, aos 35 minutos e Nildo, aos 38. No segundo tempo, o Ceará tentou reagir, mas encontrou um adversário bem armado na defesa. Foi a primeira derrota do Ceará em casa no Brasileiro, permanecendo com 29 pontos, em nono lugar. O Sport, que tinha empatado seus dois últimos jogos em casa, contra Anapolina e América-MG, atingiu os 33 pontos e ficou a dois pontos da classificação.