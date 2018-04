Marília denuncia Vitória e pode provocar reviravolta na Série B

Prejudicado com a perda de pontos por ter escalado um jogador de forma irregular, o Marília pretende usar a mesma arma contra o Vitória e promover uma reviravolta na Série B do Brasileiro. Nesta semana, os advogados do clube do interior paulista pretendem entrar com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para denunciar o clube baiano, que teria escalado de forma irregular o meia Luiz Fernando em cinco jogos na competição. Veja também: Ipatinga adia título e Santa Cruz é rebaixado na Série B Ivete Sangalo e Daniela Mercury prestigiam o Vitória Classificação Calendário / Resultados De acordo com o advogado do Marília, José Ribeiro Lacan, o jogador do Vitória foi inscrito na CBF após a data limite para inscrições na Série B, que terminou no dia 20 de setembro. O nome de Luiz Fernando, que tem contrato até o dia 13 de dezembro deste ano, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) apenas no dia 05 de outubro. Caso seja confirmada a situação irregular de Luiz Fernando, o clube baiano perderia seis pontos por jogo, 30 no total. Neste caso, o Vitória não só perderia o direito de disputar a Série A em 2008 como também seria rebaixado para a Série C. Neste momento, o Vitória está em quarto lugar, com 59 pontos, já com o acesso garantido. Com a punição cairia para a lanterna do torneio, com apenas 29. E daria chances para o Marília ficar com vaga na Série A de 2008. O Marília também vai recorrer da última decisão do STJD e tentar recuperar os seis pontos que perdeu, por ter escalado o zagueiro Leandro Camilo de forma irregular. Denúncia Já o presidente do Santa Cruz, Édson Nogueira, promete divulgar nesta segunda-feira um dossiê que, segundo ele, revelaria um esquema de manipulação de resultados na Série B. Édson Nogueira disse ter em mãos um documento com 13 páginas que comprovaria que seu clube foi prejudicado no torneio. Os pernambucanos foram rebaixados para a Série C, com a derrota por 2 a 0 para o Criciúma, no sábado.