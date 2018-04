Marília depende apenas da vitória O Marília está muito perto da classificação para a segunda fase da Série B do Brasileiro. Uma simples vitória diante do já rebaixado Londrina, no estádio Bento de Abreu Sampaio, em Marília, às 16 horas deste sábado, garante a vaga do time paulista. Depois de uma reação surpreendente durante o campeonato, em que chegou a ficar entre os últimos colocados, o Marília disputa a última rodada com 33 pontos, na 7ª posição. "Precisamos manter a mesma dedicação e pegada. Assim, a gente se recuperou e assim, podemos confirmar nossa classificação", disse o técnico Luís Carlos Martins. Como a partida é decisiva, Luís Carlos Martins decidiu fugir de suas características e vai escalar três atacantes. Além dos titulares Maurílio e Nei Bala, Anderson Lobão entra no time. Ele substitui o meia Fabiano Souza, que está suspenso. "Pela necessidade da vitória, essa é a melhor forma de começarmos a partida. O Xuxa também era opção, mas Maurílio faz bem o papel de quarto homem do meio-campo", explicou o treinador.