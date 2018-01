Marília derrota Bahia em Salvador Em franca ascensão no Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília derrotou o Bahia na Fonte Nova, por 2 a 0, na tarde deste sábado e chegou à quarta colocação, com 19 pontos. O Bahia segue caindo na tabela e, com 15 pontos, fica na 15.ª posição. O artilheiro da competição, Wellington Amorim, ficou ausente no jogo passado e, em seu retorno ao Marília, passaram-se apenas oito minutos para que ele marcasse novamente e chegasse aos 10 gols. E, a oito minutos do final a vitória foi definida com um gol de Ricardinho. "Nossa equipe está tocando bem a boa e chegando com qualidade mas, poderíamos ter feito mais gols para consolidar esta vitória", ainda lamentou Wellington Amorim. Esta foi a terceira vitória do time paulista, que antes tinha goleada Avaí e Gama, ambos por 4 a 1. O Bahia sofreu seu segundo tropeço seguido, porque na rodada anterior foi goleado por 4 a 1 pelo Criciúma. O primeiro gol do MAC não demorou a sair. Depois de passe de João Marcos, o Wellington Amorim entrou na área e chutou, desviando a bola do goleiro Emerson. Foi o seu décimo gol no Brasileiro. Vaiado por sua torcida, o Bahia era muito desorganizado e não conseguia organizar jogadas ofensivas. Em contrapartida, o time paulista dominava com boa troca de passes e perdeu várias chances de fazer mais gols no primeiro tempo. Na etapa final o Marília postou-se bem na defesa a espera do momento oportuno de definir o jogo e ganhar mais três pontos. Aos 37 minutos, Ricardinho entrou sozinho na área e com um chute de leve ampliou a vantagem da equipe paulista. O Bahia poderia ter mudado o rumo da partida se aos 40 minutos, o goleiro Guto não defendesse o pênalti cobrado por Uéslei.