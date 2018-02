Marília derrota Ceará pela Série B O Marília se reabilitou no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Ceará, por 3 a 0, neste domingo cedo, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. O time paulista subiu quatro posições na tabela, passando de 19º para 15º colocado, com 11 pontos. Os cearenses, com 13, caíram da quinta para a oitava posição. Os dois times entraram em campo em situações diferentes. O Marília precisava se reabilitar da derrota para o Avaí, por 1 a 0, além de tentar se manter invicto em casa, onde já tinha duas vitórias e dois empates. O Ceará vinha de uma bela goleada sobre a Portuguesa, por 4 a 1. A equipe cearense começou melhor no esquema 3-5-2, mas com muita velocidade na saída de bola. Assim dominou os 20 minutos iniciais, chegando a acertar o travessão de Marcelo Cruz, aos 11 minutos, após cobrança de falta de Claudinho Baiano. Aos 26 minutos, Reinaldo Aleluia quase abriu o placar, chutando para fora. Mas foi o Marília quem abriu o placar na sua primeira chance, aos 29 minutos. Éder chutou forte da intermediária e Maurílio subiu para desviar de cabeça. Depois disso, o time ficou mais tranqüilo em campo, então sem a pressão e os gritos de sua torcida. Maurílio ameaçou duas vezes em cobrança de escanteio e Éder numa falta. O Ceará perdeu o zagueiro Sidney, machucado, no final do primeiro tempo. O Marília voltou mudado para a etapa final, com o volante João Marcos entrando no lugar do atacante Anderson Lobão. A idéia do técnico Luís Carlos Martins era dar mais liberdade aos laterais, encostando Fumagalli no ataque ao lado de Maurílio, que se movimentava bastante. A mudança funcionou. Aos quatro minutos, João Marcos levantou da intermediária, Evanilson não cortou de cabeça e Fumagalli teve tempo de ajeitar no peito para depois finalizar: 2 a 0. Lula Pereira, técnico do Ceará , ainda tentou uma reação com o atacante André na vaga do lateral Evanilson e depois com Paquito no lugar do zagueiro Márcio Alemão. Mas o time melhorou pouco. Aos 29 minutos, cobrando falta com perfeição, Maurílio deu números finais ao jogo. Na próxima rodada, o Marília vai enfrentar o Santa Cruz, sábado, em Recife. O Ceará tentará a recuperação em casa contra a Anapolina, domingo, dia 27.