Marília derrubou o Mogi Mirim O Marília venceu sua terceira partida consecutiva e consolidou a sua recuperação no Campeonato Paulista na tarde este domingo, ao golear a sensação da competição, o Mogi Mirim, por 4 a 0, no Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP). Com o resultado , o Mogi terminou a 10.ª rodada com o segundo jogo seguido sem vitória (empatou com o União São João na rodada anterior). A goleada rendeu ao Marília a 7.ª colocação, com 14 pontos ganhos. Por enquanto, o time repete o feito do último Campeonato Brasileiro da Série B, quando deixou a zona do rebaixamento e se classificou para a fase seguinte na 6.ª colocação. Já o Mogi Mirim perdeu a vice-liderança para o Santos. O time do interior ficou com 22 pontos, enquanto o adversário foi a 24. O Marília entrou em campo disposto a parar o Mogi Mirim e, com uma marcação muito forte, conseguiu anular o ataque do visitante. Quando tinha a posse de bola, o Marília saía rápido e aos 22 minutos um destes ataques resultou no primeiro gol. Éder recebeu belo lançamento e, com a bola pingando, bateu forte sem chance de defesa. O empate quase aconteceu aos 29 minutos, quando Marcelo Rosa recebeu livre, mas bateu à esquerda do gol. Bem estruturado atrás, o Marília não corria muitos riscos e quase ampliou no final da primeira etapa, mas depois de cabeçada de Bruno Soares, Frontini e Welington Amorim não conseguiram completar. No segundo tempo, o Marília voltou com uma postura mais defensiva, apostando em contra-ataques. E o jogo pensado pelo técnico Luís Carlos Martins funcionou com precisão e aos 21 minutos Welington Amorim avançou pela direita e tocou para Frontini balançar as redes. A estratégia permaneceu e aos 34 foi a vez de Frontini driblar o goleiro e passar para Wellington Amorim, livre, ampliar o placar. Com o resultado construído, o Marília chegou à goleada aos 44 minutos. Juninho Cearense cruzou da direita e Wellington Amorim completou de cabeça. Os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 16 horas. O Mogi Mirim tenta se reabilitar diante do Atlético Sorocaba, em Mogi. O Marília visita a Portuguesa, no Canindé.