Marília descarta "jogo de compadres" A diretoria do Marília descartou, neste domingo, qualquer possibilidade de um ?jogo de compadres? contra o Botafogo-RJ, nesta terça-feira, pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro do Série B. Os dois times, que têm nove pontos no Grupo C, seis a mais que Remo e Náutico, precisam apenas de um empate para garantir vaga ao quadrangular final. O presidente do time paulista, José Roberto Mayo, não quer nem pensar no empate. ?O Marília sempre entra em campo para vencer. Não há nenhum tipo de acordo em relação ao resultado da partida.? Ele também acha ?impossível se pensar numa armação? uma vez que prevê a presença dos dirigentes da Federação Paulista de Futebol e do ouvidor da CBF, Francisco Horta. ?Sem contar a televisão, que manda a imagem para todo o Brasil.? Para conseguir os três pontos, os dirigentes esperam que, desta vez, o Estádio Bento de Abreu esteja lotado. ?Estamos fazendo nossa parte, agora só falta a torcida fazer a dela. Todos os estádios da Série B estão sempre lotados, menos o Bento de Abreu?, comentou o presidente da American Sport, empresa que administra o Marília, Luis Antônio Duarte. Em relação ao time que começará jogando, o técnico Luiz Carlos Ferreira foi breve. ?Ainda estamos analisando a melhor formação.? Caso se classifique, o Marília deve enfrentar o Remo, na última rodada da fase, com um time misto. O próprio Ferreira não deve comandar o time em Belém, evitando possíveis represálias por incidentes ocorridos no primeiro turno, em Marília. Na ocasião, o vestiário do visitante estava cheio de fumaça e sem água nos chuveiros e torneiras.