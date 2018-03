Marília deve anunciar lista de dispensas Em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, com 23 pontos, a diretoria do Marília deve anunciar nos próximos dias uma lista de dispensas do seu elenco. A medida visa, além de diminuir um pouco a sua folha salarial, deixar que os jogadores que não vêm sendo aproveitados pelo técnico Paulo Comelli possam jogar em outras equipes. Nenhum nome ainda foi anunciado. "Já temos alguns nomes, mas iremos primeiro conversar com os atletas e depois comunicar a imprensa. Não há motivos para mantermos atletas que não estão sendo utilizados. Analisamos a situação com a comissão técnica e deveremos anunciar os nomes nos próximos dias", disse o presidente do Marília, José Roberto Duarte de Mayo. Reforço - Por enquanto a diretoria do Marília não se pronunciou em relação ao atacante que deve ser contratado. Os diretores do Marília trabalham de forma sigilosa para que a negociação se concretize.