Marília deve mudar bastante no sábado Como tem feito desde que assumiu o Marília, na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico Luiz Carlos Ferreira promete fazer mistério sobre o time que enfrentará o Botafogo, sábado, às 21h40, em Niterói. Apesar da tática do treinador, algumas mudanças já são dadas como certas. Caso do lateral-esquerdo Galego, que foi barrado após fazer algumas declarações insinuando que algum representante botafoguense teria procurado os atletas do clube paulista para fazer um acordo na segunda fase. Para a vaga, Bill está confirmado. Outro que também não viajou com o grupo para Taubaté, no Vale do Paraíba, onde o Marília se prepara para o jogo desde quarta-feira, é o atacante Delani. Mesmo sendo único jogador com presença de área, ele não estava agradando Luiz Carlos Ferreira. Na frente, devem entrar Basílio e Camanducaia. O setor defensivo do Marília sofrerá mais alterações, além da entrada de Bill. Sem poder contar com o goleiro Mauro, suspenso pelo terceiro amarelo, o treinador terá de colocar Pedro Paulo. Na lateral-direita, Claudemir ganhou a vaga de Rogério Souza. E a zaga contará com Andrei, que volta de suspensão na vaga de Adeilson, e Wladimir, que continua no lugar de Romildo, que sofreu um entorse no joelho direito e não atuará mais pelo time nesta Série B. Na cabeça-de-área, Zé Luiz, recuperado de contusão, e Everaldo, que estava suspenso, substituem João Marcos e Adilson. Na armação das jogadas, Juca deve ser um dos titulares. A outra vaga deve ficar entre Eder e Alexandre Salles, mas Bechara corre por fora, embora dependa da liberação dos médicos devido entorse sofrida na derrota de 2 a 0 para o Palmeiras, no Parque Antártica. A escalação definitiva deve ser divulgada somente momentos antes do jogo contra o Botafogo-RJ. Nesta quinta-feira pela manhã, o grupo assistiu a uma missa na Basílica de Aparecida do Norte e, na parte da tarde, realizou um coletivo em Taubaté. A delegação embarca nesta sexta-feira para o Rio de Janeiro.