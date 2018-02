Marília deve perder meio-campistas para disputa do Paulistão

Depois da boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília vai passar por uma reformulação visando a temporada 2008. em princípio, o time vai perder três jogadores no setor de meio-campo: os volantes Hernani e Deda, além do meia Fabiano Gadelha. Hernani deve acertar com o São Caetano e Deda está nos planos da Ponte Preta. Com respeito a Gadelha, tem tudo acertado para atuar no futebol da Coréia do Sul, faltando apenas os últimos detalhes. "Estas mudanças são normais em final de temporada", minimizou o presidente Beto Mayo, prometendo novos reforços em breve. A estréia do time de Marília no Paulistão acontece diante do Bragantino, campeão Brasileiro da Série C, às 16 horas, no dia 16 de janeiro, em Bragança Paulista. Neste ano, o Marília não fez uma boa campanha no Paulistão e terminou a competição na 14.ª colocação, com 20 pontos, somente três da zona de rebaixamento.