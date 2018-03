Marília deve ter a volta de Jaílson O técnico Paulo Comelli ficou aliviado ao saber que poderá escalar o atacante Jaílson no time do Marília que enfrenta o CRB, no próximo sábado, às 19 horas. Artilheiro do time no Campeonato Brasileiro da Série B, ao lado de Galego, Romualdo e Bechara, com dois gols marcados, o jogador está praticamente recuperado de uma contusão na parte posterior da coxa esquerda. Por outro lado, Camanducaia, vetado pelo departamento médico, fica de fora. Além do atacante, os zagueiros Andrei e Adeílson estão machucados e não jogam, assim como o volante Everaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo com tantos problemas, o treinador confia na força de seu elenco e espera pela sexta vitória na competição. Com 17 pontos ganhos, o Marília conquistou cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas na Série B.