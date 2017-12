Marília dispensa dois após derrota A derrota por 3 a 1 para o Paulista, no último domingo, está mexendo com as estruturas do Marília. A diretoria, indignada com o mau resultado, anunciou a dispensa de dois jogadores. E essas não serão as únicas mudanças do técnico Flávio Lopes para o confronto contra o São Caetano, no domingo, às 16 horas, no ABC Paulista, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro Zé Roberto e o volante Kel não vinham sendo aproveitados e, por isso, foram desvinculados do grupo, podendo acertar transferência com outros clubes. As novidades para enfrentar o time da grande São Paulo devem ficar no setor de meio-de-campo, com as possíveis entradas de Leandro Ávila, que ainda não estreou, e Márcio Griggio. Ambos esperam pela liberação do departamento médico. Assim, os substitutos Adílson e Daniel voltarão a ser opções no banco de reservas. Na busca de gols, Lopes também pode realizar uma alteração no ataque. Wellington Amorin, que não tem agradado, pode ser substituído por Andradina. Com sete pontos, o Marília ocupa a quinta posição no Grupo 2.