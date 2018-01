Marília e Bota jogam pela dignidade Marília e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 16 horas, em Marília, em busca de um pouco mais de dignidade no Campeonato Paulista da Série A1. A partida, válida pela sexta rodada do torneio, não salvará os dois times do rebolo, que será disputado com os 12 times que não conseguiram a classificação - apenas o nono colocado não se classifica mas não precisará disputar o rebolo. Os dois times estão com apenas um ponto na competição, dividindo a lanterna do Grupo C. O MAC viveu uma semana conturbada. O técnico Roberval Davino ameaçou deixar o cargo, mas recebeu carta branca da diretoria e ficou no cargo. O único desfalque do time será o zagueiro Cláudio, que foi expulso na derrota diante da Portuguesa, por 3 a 2, quarta-feira, no Canindé. Joãozinho Rosa não teve a mesma sorte no Botafogo. Para seu lugar a diretoria contratou Basílio, autor do gol que tirou o Corinthians da fila, em 1977. O ex-meia, que já treinou a Portuguesa Santista e a Internacional de Limeira, chegou elogiando o elenco com o qual vai trabalhar. "Não sei como esse time não venceu, jogou muito bem contra o União São João", disse o treinador, se referindo à partida em que o seu novo time empatou sem gols com o União São João. Na ocasião, o time foi comandado interinamente por Antônio Novo Júnior, o Toninho Nariz supervisor de futebol do clube. O único desfalque do Botafogo será o meia Renê, expulso.