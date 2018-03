Marília e CRB empatam por 1 a 1 O Marília marcou passo na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ao empatar com o CRB, por 1 a 1, neste sábado à noite, no Estádio Bento de Abreu, no interior de São Paulo. Apesar de ter sido ruim o resultado em casa, o time paulista soma 18 pontos, ocupando o quarto lugar na classificação. O CRB tem 13 pontos, na 18ª posição. Méritos para o esquema tático do técnico Estevam Soares, que posicionou bem seu time na defesa e soube como usar os contra-ataques. A situação ficou mais fácil aos 7 minutos quando Rodrigo Ítalo abriu o placar cobrando falta. A bola desviou na barreira. Apesar do domínio da bola, faltou ao Marília criatividade no meio-de-campo. O técnico Paulo Comelli tentou mudar a postura do time, mas não conseguiu. De qualquer forma, o Marília empatou aos 7 minutos do segundo tempo com um pênalti cobrado por Rogério Souza. O lateral Cao derrubou Bechara dentro da grande área. Depois disso, o time paulista forçou muito e até criou algumas chances. Mas o CRB, de forma inteligente, deixou o tempo passar e comemorou o empate. São Raimundo - Em Manaus, o São Raimundo venceu o Ceará, por 2 a 1, se reabilitando da derrota na última derrota para o Paulista por 1 a 0. O Tufão, como é conhecido o time local, não vencia há cinco jogos, enquanto o Vozão, como é chamado o Ceará, não perdia há cinco jogos. Com o resultado, o time do Amazonas saltou para a 12ª colocação, com 15 pontos, enquanto o time cearense permanece na décima posição, também com 15. Ronaldo Marconatto abriu o placar aos 46 minutos do primeiro t empo. Delmo ampliou aos 7 do segundo, enquanto Lê diminuiu para o Ceará aos 31, também da etapa final.