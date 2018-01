Marília e Juventus buscam 1ª vitória Ainda sem terem vencido um jogo sequer no Campeonato Paulista, Marília e Juventus se enfrentam neste sábado, às 16 horas, no estádio Bento de Abreu, em Marília, na primeira rodada da repescagem. O Marília conta com algumas novas contratações e também com um novo esquema de jogo. O técnico Paulo Comelli resolveu adotar o 3-5-2 e contará com as estréias do volante Jéferson, do meia Bechara e de Rogério Souza. Ele sabe muito bem da importância dos três pontos, principalmente por jogar em casa: "Não podemos desperdiçar pontos em casa nessa fase". Depois de ficar com o título de pior time da primeira fase - sem somar pontos nos seis jogos que fez -, o Juventus também conta com um estreante neste sábado. O atacante Andrezinho, ex-Corinthians, será titular em Marília. Mas o time terá o desfalque de cinco jogadores (Hugo, Edson, Edson Di, Guará e Alex), todos contundidos.