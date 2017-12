Marília e Mogi, em Jaú, pela reabilitação O Marília recebe o Mogi Mirim nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, para uma partida em que ambos buscam a reabilitação no Campeonato Paulista. O jogo não será disputado em Marília porque o estádio Bento de Abreu continua ainda em reformas. No sábado, o time do técnico Flávio Lopes foi goleado pelo Santos por 3 a 1, e o Mogi perdeu em casa, 1 a 0, para o Santo André. O Marília tem 10 pontos e ocupa a quinta posição no Grupo 2, enquanto o Mogi está no 10º lugar, com apenas 4 pontos. Para este jogo, válido pela oitava rodada do Paulistão, o Marília deve ter em campo praticamente o mesmo time que enfrentou o Santos. A única novidade é a volta do volante João Marcos, que cumpriu suspensão automática, no lugar de Adílson. O Mogi tem duas dúvidas. O atacante Marcinho - ainda se recuperando de contusão - pode voltar no lugar de Douglas. Outro que pode entrar é Bruno Marques na lateral-direita, na vaga do veterano Vítor, que foi mal contra o Santo André.