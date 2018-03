Marília e Paulista empatam sem gols O clássico do interior paulista da Série B do Campeonato Brasileiro, desta terça-feira à noite, entre Marília e Paulista, terminou empatado e sem gols no Estádio Bento de Abreu, em Marília. Os times se preocuparam excessivamente com a marcação, deixando o jogo feio e com resultado justo. O time da casa soma 23 pontos, em terceiro lugar. O Paulista tem 21 e ganha duas posições, ocupando o quinto lugar. No primeiro tempo, o Marília ainda tentou ser mais ofensivo, mas só conseguiu ameaçar com dois chutes de longa distância de Romualdo. No segundo tempo, o Marília não encontrou o caminho do gol diante de um adversário muito bem armado no setor defensivo e que ficou sem a alternativa do contra-ataque. O Mogi Mirim voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após sete jogos. E deve agradecer ao artilheiro Dênis, que marcou os dois gols da vitória sobre o São Raimundo, nesta terça-feira à noite, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi. A vitória foi justa e deixou o Mogi com 15 pontos, em 17º lugar. O São Raimundo permanece com 19 pontos, em 11º. Os dois gols saíram no segundo tempo. Aos 25 minutos, Dênis foi lançado em velocidade e chutou mesmo pressionado pelo zagueiro. A finalização saiu sem ângulo e surpreendeu o goleiro. O atacante ampliou aos 33 minutos com um golaço. Ele recebeu de costas para o gol, deu um chapéu em Doriva e tocou por cima do goleiro. Dênis ainda desperdiçou o terceiro, quando Clóvis foi derrubado pelo goleiro dentro da área: pênalti. Na cobrança, Dênis bateu forte, mas por cima do travessão.