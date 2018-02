Marília e Ponte abrem hoje 14ª rodada Marília e Ponte Preta abrem a 14ª rodada do Campeonato Paulista nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. O time da casa vai tentar se recuperar da inesperada goleada sofrida para o São Paulo, por 6 a 0, enquanto o time campineiro espera manter sua ascensão confirmada em suas últimas três vitórias. Este jogo terá a transmissão ao vivo do canal fechado Sportv. No momento, a situação do Marília é melhor na tabela de classificação, em sétimo lugar, com 20 pontos. Seu objetivo é terminar entre os cinco primeiros colocados para garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2006. Antes do vexame no Morumbi, o time tinha acumulado cinco vitórias consecutivas. Depois de vencer Rio Branco, Portuguesa Santista e Internacional, a Ponte Preta atingiu os 16 pontos, ainda insuficientes para livrá-la do rebaixamento, sua meta na competição. O Marília aposta na conversa para se reabilitar. "É claro que o grupo sente um resultado desfavorável. Mas já faz parte do passado e temos que pensar somente na Ponte Preta", afirmou o técnico Luís Carlos Martins. Ele fará apenas uma modificação: o zague iro e capitão Wladimir retorna no lugar de Beto, que está suspenso. Após vitória sobre a Internacional último sábado, por 2 a 0, o técnico Vadão, não teve muito tempo para trabalhar o time da POnte. No entanto, o próprio treinador garantiu que não deverá mudar nada. Existia a possibilidade do volante Henrique voltar, apó s ter cumprido suspensão automática. Mas graças a boa atuação do volante Ângelo, ele será mantido entre os titulares. "O time teve uma boa atuação e o esquema 4-4-2 foi aprovado. Dificilmente vou realizar modificações", comentou Vadão antes do embarca pa ra Marília, no início da tarde.