Marília e Rio Branco ficam no 0 a 0 Marília e Rio Branco empataram por 0 a 0 na noite desta terça-feira em Marília (SP), pela 16ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time da casa caiu da 10.ª para a 12.ª posição, chegando aos 22 pontos, enquanto que o time visitante ficou na 16.ª colocação, com 15 pontos, e ainda bem perto da zona de rebaixamento. O primeiro tempo foi bem equilibrado, com o jogo ficou restrito ao setor de meio campo. Mesmo assim, o Rio Branco perdeu as melhores chances para abrir o placar. Na etapa final, o time de Americana envolveu o adversário mas sofreu pressão nos minutos finais, depois da expulsão de Felipe. O empate, porém, foi o mais justo para dois times que mostraram pouco futebol. Pela próxima rodada, no domingo, o Marília irá enfrentar em casa o Paulista de Jundiaí, enquanto o Rio Branco terá pela frente a desesperada Internacional de Limeira, na casa do adversário.