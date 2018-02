Marília e Rio Branco ficam no empate O Marília manteve a liderança do rebolo do Campeonato Paulista ao empatar em casa com o Rio Branco, por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, no estádio Bento de Abreu. O Marília tem 11 pontos, o mesmo que a Ponte Preta, que empatou com o Mogi Mirim - os dois líderes se enfrentam na última rodada. Já a equipe de Americana tem 5. O Marília iniciou o jogo em ritmo alucinante e logo marcou seus gols. O primeiro foi de Ricardinho, no primeiro minuto, após receber bom passe de Sinval. O lateral Rogério Souza ampliou aos 8, aproveitando o rebote da defesa. O Rio Branco, porém, reagiu com a ajuda do técnico Ademir Fonseca, que tirou o lateral Alcir para a entrada do atacante Ademir. O time melhorou bastante, criou boas chances e diminuiu com Damon, aos 37 minutos. O Rio Branco voltou determinado a buscar o empate no segundo tempo. E ele logo saiu. O atacante Macedo aproveitou a confusão dentro da grande área para empatar aos 7 minutos. Depois disso, os dois times preferiram ficar mais na defesa, sem arriscar muito em busca da vitória. Ficha técnica: Marília: Mauro; Marquinhos Paraná, Vladimir, Adeílson e Rogério Souza; Jeferson, Adilson, Bechara (Sandro Fonseca) e Gil Baiano (Alexandre); Ricardinho e Sinval (Claudemir). Técnico: Paulo Comelli. Rio Branco: Gustavo; Alcir (Ademir), Gilmar Lima, Tiago, Ilton e Bill; Rafael, Damon (Luis Carlos) e Igor; Macedo e Espíndola (Michel). Técnico: Ademir Fonseca. Gols: Ricardinho, a 1, Rogério Souza, aos 8, e Damon, aos 37 minutos do primeiro tempo; Macedo, aos 7 do segundo. Árbitro: Sílvia Regina de Oliveira. Cartão amarelo: Adilson, Jeferson, Gil Baiano, Rafael, Macedo e Tiago. Cartão vermelho: Vladimir. Local: Estádio Bento de Abreu, em Marília.