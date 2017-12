Marília e Santo André empatam sem gols Marília e Santo André empataram por 0 a 0 na tarde deste sábado, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. Com a igualdade, o time do técnico Flávio Lopes foi a quatro pontos e ocupa a modesta 14ª posição. O Santo André, que perdeu 12 pontos por ter escalado os jogadores Dirceu e Osmar de forma irregular, está com sete pontos negativos, no último lugar. O primeiro tempo foi muito truncado e com poucas chances de gol. O campo encharcado dificultava o toque de bola e as finalizações. O Marília foi melhor durante boa parte da primeira etapa. O veterano atacante Sorato perdeu um gol incrível. Aos 33 minutos, o lateral-esquerdo Cássio recebeu ótimo passe de Éder e cruzou na medida para o experiente atacante. No momento da finalização, a bola parou numa poça d´água e o atacante não conseguiu chutar no gol. O Santo André assustava nas fortes cobranças de falta do meia Barbieri. No segundo tempo, com o gramado um pouco melhor, o jogo melhorou e o Santo André passou a dominar o time da casa. As três substituições feitas pelo técnico Flávio Lopes no MAC não surtiram efeito e o time do ABC paulista cresceu no jogo. Aos 25 minutos da etapa final, o atacante Osmar, do Santo André, perdeu um gol incrível. O zagueiro Romerito foi atrasar uma bola para o goleiro e ela parou em outra poça. O atacante saiu na cara de Marcelo Cruz, que fez defesa incrível. Aos 40 minutos, o último lance de perigo no jogo. O zagueiro Romildo avançou com a bola da defesa, tabelou com Maurílio, chutou forte e quase marcou. O Marília volta a campo pela Série B diante do CRB-AL, no próximo dia 22, às 16 horas. O Santo André vai a Belém enfrentar o Remo, dia 21, às 20h30.