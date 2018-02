Marília e Santo André iniciam luta por campanha melhor Com campanhas parecidas no ano passado, Marília e Santo André estréiam no Campeonato Paulista, às 19h30 desta quarta-feira, em Marília, sonhando com um Estadual mais tranqüilo. Em 2006, os times escaparam do rebaixamento apenas nas últimas rodadas: o Marília terminou em 16.º, com 20 pontos, enquanto o Santo André ficou com a 15.ª colocação, com 21. Para melhorar o desempenho, o time do interior aposta no retorno de um dos maiores ídolos da torcida: o atacante Basílio, ex-Palmeiras e Santos. O atacante argentino Frontini, que voltou de uma período na Coréia do Sul, após passagem fugaz pelo Santos, ainda não definiu com a direção se permanecerá e não pode ser escalado pelo técnico Roberto Cavalo. No Santo André, a maior esperança de sucesso é o veterano atacante Sandro Gaúcho, confirmado como titular pelo técnico Ruy Scarpino. Quem também deve aparecer na equipe principal é o atacante Catatau, ex-Guarani e Paysandu. Ficha técnica Marília x Santo André Marília - Júlio César; René, Dedimar e Fábio Recife; Bruno Ribeiro, Fernando, Juninho, Eninho e Rogerinho; Wellington Amorim e Basílio. Técnico: Roberto Cavalo. Santo André - Júnior Costa; Pará, Mateus, Luis Henrique e André Luiz; Bruno, Ramalho, Makelelê e Jéferson; Catatau e Sandro Gaúcho. Técnico: Ruy Scarpino. Árbitro - Guilherme Cereta de Lima. Horário - 19h30. Local - Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília (SP).