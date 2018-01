Marília e Vitória começam com empate Na partida de abertura da Série B do Campeonato Brasileiro, Marília e Vitória ficaram no empate por 2 a 2, no Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP). O time paulista chegou a estar vencendo por 2 a 0, mas cedeu o empate em dois minutos e ambos iniciam a competição com apenas um ponto na classificação. Com os times procurando se conhecer, o jogo começou com poucas emoções. Sinal disso foi que o primeiro chute a gol aconteceu somente aos 14 minutos. Porém, mais perigoso, o time da casa conseguiu chegar ao gol aos 35 minutos. Ricardinho driblou Claudiomiro, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Felipe, fazendo 1 a 0 para o Marília. O Vitória só conseguiu chegar com perigo no último lance do primeiro tempo, em uma bola na trave do atacante Gilmar. No segundo tempo conseguiu se arrumar e voltar melhor, mas quem voltou a marcar gol foi o Marília. Tidão forçou a jogada pela esquerda e foi derrubado dentro da área, aos 11 minutos. O árbitro marcou pênalti, que Frontini cobrou e marcou. A comemoração, no entanto, não durou muito e em dois minutos o time baiano empatou. Aos 12, Alex Alves, que entrou no segundo tempo, pegou de primeira um cruzamento da esquerda e diminuiu. Aos 14, Alecsandro fez jogada individual e bateu da entrada da área, acertando o canto do goleiro Bruno. O técnico Renê Simões ainda tentou colocar seu time mais à frente, mas o Marília se defendeu bem e conseguiu manter o empate. No final, o experiente atacante Alex Alves mostrou que não gostou do resultado. "Essa competição é complicada e queríamos a vitória aqui." Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.