Marília e XV de Piracicaba amargam empate ruim para os dois times no Paulista

Ainda sem vencer desde que retornou à elite, o Marília amarga a lanterna do Grupo C e também da classificação geral com apenas dois pontos. No Grupo D, apesar de estar na vice-liderança, com sete pontos, o XV de Piracicaba não conseguiu se distanciar da degola e pode perder algumas posições no complemento da rodada.

Depois de o Marília ter desperdiçado boa oportunidade logo no primeiro minuto - Roberto defendeu chute à queima roupa de Leandro Costa -, o XV de Piracicaba não perdoou e abriu o placar aos oito. Diego Silva tabelou com David Batista e tocou na saída de Rodrigo Calchi. Os donos da casa se lançaram em busca do empate, mas quem criava as principais chances era o time de Piracicaba, com Paulinho, duas vezes, e David Batista.

A torcida do Marília já começava a pegar no pé do time quando Vitor Cruz conseguiu marcar o gol de empate, aos cinco minutos do segundo tempo. Gil Bahia cobrou escanteio e o volante apareceu na segunda trave, desviando no cantinho de Roberto.

A partida ficou aberta e muitas chances foram desperdiçadas. Nos minutos finais, o XV de Piracicaba só não conseguiu a vitória por causa de Rodrigo Calchi, que defendeu dois chutes de Ronieli.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, pela nona rodada. O Marília vai até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. Em casa, no Barão da Serra Negra, o XV de Piracicaba recebe a Portuguesa.

FICHA TÉCNICA

MARÍLIA 1 X 1 XV DE PIRACICABA

MARÍLIA - Rodrigo Calchi; Gil Bahia, Thiago Gomes, Braga e Deca; Juninho Ortega, Vitor Cruz, Leomir (Fabiano Gadelha) e Bruno Farias; Wellington Amorim e Leandro Costa (Tiago Elias). Técnico - Bruno Quadros.

XV DE PIRACICABA - Roberto; Ednei, Leonardo Luiz, Airton e Fernandes; Clayton, Diego Silva, Tony e Chico (Tiago); Paulinho (Rodrigo) e David Batista (Ronieli). Técnico - Toninho Cecílio.

GOLS - Diego Silva, aos oito minutos do primeiro tempo; Vitor Cruz, aos cinco minutos do segundo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÃO AMARELO - Ednei (XV de Piracicaba).

RENDA - R$ 30.955,00.

PÚBLICO - 4.313 pagantes,

LOCAL - Estádio Bento de Abreu, em Marília.