Marília empata em Goiânia e fica em 5º O Marília empatou com o Vila Nova, em 1 a 1, neste domingo à tarde, no estádio Serra Dourada, se mantendo nas primeiras posições dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O time paulista tem 19 pontos, em quinto lugar. O goiano soma 16 em 15º. O líder é o Botafogo, com 24, seguido pelo Palmeiras, com 23. Mas o Vila Nova teve o domínio do jogo, abrindo o placar logo aos 12 minutos quando Luciano tocou para o artilheiro Aldrovani chutar. A bola ainda desviou na defesa antes de entrar. O Marília empatou aos 20 minutos, com Romualdo aproveitando após a cobrança de escanteio de Bill. No segundo tempo, o Vila voltou a buscar a vitória, criou algumas chances mas errou nas finalizações. No final, quase o castigo. Aos 45 minutos, Bill cruzou e Romualdo marcou, porém, impedido. O lance, no entanto, gerou muitas reclamações por parte dos paulistas. Os dois times voltam a se enfrentar no sábado. O Marília recebe o América-RN, enquanto o Vila Nova enfrenta o lanterna União, em Araras. Reabilitação - O Ceará se reabilitou ao vencer o CRB por 3 a 0, no estádio presidente Vargas, em Fortaleza. A vitória foi justa, com gols de Marco Antônio aos 15 e Macedo aos 37 minutos do primeiro tempo. Nenê completou o placar, cobrando pênalti, aos 26 minutos da etapa final. A vitória deixou o Ceará com 18 pontos, alcançando pela primeira vez o grupo dos oito possíveis classificados. O time dirigido por Celso Teixeira é o oitavo colocado. O CRB, com 13 pontos, está em 19º lugar.