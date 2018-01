Marília empresta artilheiro da Série B Wellington Amorim, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, com 10 gols, não joga mais pelo Marília. A diretoria do clube confirmou o empréstimo do jogador, nesta quinta-feira, para o Pohang Steelers, da Coréia do Sul. Os valores da transação não foram revelados, mas gira em torno de US$ 300 mil. Wellington ficará na Coréia do Sul até o final do ano. Aos 28 anos, o atacante foi revelado no Atlético-MG, passou por Sport, Ipatinga, Villa Nova e América-MG. No Marília desde 2004, o atacante passou a maior parte do tempo na reserva, mas com a saída de Frontini, que se transferiu para a Ponte Preta, passou a ganhar espaço no time titular. Com a saída de Amorim, Catanha deve ser o titular na partida desta sexta-feira contra o Paulista, em casa. No clube coreano, o atacante terá a companhia do zagueiro Rogério Pinheiro, ex-São Paulo, do atacante Da Silva - com passagens por Juventude, Portuguesa e Cruzeiro -, além do técnico Sérgio Farias, campeão brasileiro da Série C, em 2004, com o União Barbarense.