Marília encara jogo como decisão Considerando o jogo com o Náutico como fundamental para garantir a Segunda vaga dentro do Grupo C do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília promete fazer de tudo para segurar o ímpeto do time pernambucano, nesta sexta-feira à noite, no Estádio dos Aflitos, em Recife. Um dos trunfos para surpreender o adversário é esconder a escalação que, com certeza, terá novidades. O técnico Luiz Carlos Ferreira não quis comentar as eventuais mudanças, mas diz confiar nos seus jogadores: "O grupo está muito bem preparado psicologicamente. Não creio que a derrota no Rio (3 a 1 para o Botafogo) vai influir no nosso rendimento aqui neste jogo". O volante Everaldo, com entorse no tornozelo, está vetado pelo departamento médico. Em seu lugar deve entrar Adilson. Outra possível mudança é a entrada de Bill na lateral-esquerda no lugar do instável Galego. No ataque, Basílio está recuperado de uma pancada recebida no tornozelo e tem presença garantida e deve ter como companheiro o rápido Camanducaia, que entraria no lugar de Delani. Ferreira faz as contas para ficar com a segunda vaga, uma vez que considera o Botafogo como favorito e dono do primeiro lugar do Grupo C. No momento, o segundo lugar é dividido entre Náutico e Marília, com três pontos cada, com o Remo sendo último colocado sem somar ponto.