Marília enfrenta a Anapolina em crise Debutante no Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília enfrenta a Anapolina neste sábado, às 16 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal pela rodada de abertura da competição. Por ser o time que mais contratou para a esta disputa (ao todo chegaram 15 reforços), o MAC sonha com uma boa campanha e, até quem sabe, com o também inédito acesso à elite do futebol brasileiro. Para a estréia o técnico Paulo Comelli confirmou a entrada de Claudemir na lateral direita. Acontece que Marquinhos Paraná, o titular da posição, jogará improvisado no meio em lugar de Jefferson, que ainda está em Brasília tentando conseguir sua rescisão de contrato junto ao Gama. Na Anapolina o técnico Wanderley Paiva quer usar o fato de já ter trabalhado no rival para buscar uma vitória fora de casa. O problema, entretanto, é arrumar a sua própria casa. Na última quinta-feira os jogadores se recusaram a treinar em virtude dos sete meses de salários atrasados. A única boa notícia é a estréia do volante Cafu, ex-Atlético Sorocaba e Mirassol. "Sabemos que o Marília é um grande adversário, por isso vamos respeitá-los. Apesar das dificuldades que temos enfrentado, temos que nos superar dentro de campo", afirmou o treinador.