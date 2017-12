Marília enfrenta o Caxias de olho no Remo Na briga para se manter entre os quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília enfrenta o Caxias, às 20h30, no Estádio Centenário, no frio da Serra Gaúcha. O time paulista, quarto colocado, com 28 pontos, briga com o Remo-PA pela terceira posição. Já o clube gaúcho, 22º, com 16, luta para fugir do rebaixamento. O técnico do Marília, Paulo Comelli, terá dois desfalques em relação ao time que derrotou o Náutico, de virada, por 2 a 1, na rodada passada. O zagueiro Andrei, com uma lesão na parte posterior da coxa direita, e o volante Everaldo, suspenso pelo terceiro amarelo, serão substituídos por Vladimir e Zé Luís, respectivamente. Além disso, Comelli também decidiu fazer mais uma alteração na lateral-esquerda. Bill volta ao time titular em lugar de Galego. No meio, a dúvida está entre Éder e o atacante Romualdo, que seria improvisado. O Caxias deve ter algumas mudanças. Na defesa, Jairo Santos retorna de suspensão na vaga de Henrique. Este volta à sua posição de origem - o meio campo - em lugar de Renato Nascimento. No ataque, Gabriel ganha vaga de Luciano Rosa. A maior dúvida do técnico paulista José Galli Neto, porém, é com o outro atacante. O titular Marcelo Carioca está com uma forte virose e pode ser substituído por Eduardo.