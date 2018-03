Marília enfrenta o Vila no Serra Dourada O Marília, melhor clube paulista do interior no Campeonato Brasileiro da Série B, jogará contra o Vila Nova-GO, neste domingo às 17 horas, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O time de São Paulo está em terceiro com 18 pontos, enquanto o adversário ocupa a 15ª colocação com 15 pontos. O técnico Paulo Comelli ainda não definiu, mas poderá promover a estréia do meia Juca, contratado do Criciúma há alguns dias. O novo reforço briga com Bechara e Éder pela duas vagas na meia. O treinador ainda terá a volta do volante Everaldo que retorna de suspensão no lugar de Zé Luís. O atacante Alexandre, do Marília-B, deve entrar no lugar de Reginaldo. O Vila mantém a mesma formação que venceu o Náutico, por 2 a 1, em Recife, na última rodada. Em Mogi Mirim, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, às 11 horas, acontece o duelo dos dois piores times paulistas. O Mogi, que perdeu para o Remo, por 6 a 0, tenta a reabilitação diante do União São João, de Araras, lanterna com apenas três pontos. O Mogi soma 11 pontos na 21ª posição. Completando a rodada, no estádio presidente Vargas, em Fortaleza, o Ceará, 15º com 15 pontos, busca a reabilitação da derrota para o São Raimundo, por 2 a 1, diante do CRB, 19º com 13 pontos, mas que empatou com o Marília, em 1 a 1, no interior de São Paulo.