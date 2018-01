Marília entra na briga por Igor A novela envolvendo a transação do meia Igor, a última revelação do Rio Branco, está próxima de chegar ao fim. Nesta quarta-feira, o Marília dará seu ultimato para poder contar com o jogador na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Há duas semanas, o MAC ofereceu R$ 350 mil (US$ 100 mil) ao Rio Branco para adquirir 50% dos direitos federativos do atleta, mas o time de Americana não aceitou a oferta. Apesar de toda expectativa, o Corinthians pode acabar com o sonho do Marília. Os dirigentes de ambos os times afirmaram que a negociação já está praticamente fechada e que Igor se apresentaria juntamente com o volante Cocito, contratado junto ao Atlético -PR. Além de Marília e Corinthians, clubes como Flamengo, Fluminense, Guarani e Palmeiras já demostraram interesse em contar com o futebol do meia. Ele mede apenas 1,60 e tem 24 anos. Seu passe estaria avaliado em US$ 1,5 milhão.