Marília escalado com três atacantes Sabendo que apenas a vitória mantém viva a esperança de classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico do Marília, Luís Carlos Martins, decidiu ousar na partida desta sexta-feira, contra o América-RN, no estádio Bento de Abreu, em Marília. Martins praticamente já definiu o time com três atacantes. No lugar de Anderson Lobão, aparecerá Nei Bala como titular. O veterano Maurílio permanece intocável, enquanto Fabiano Souza vai completar o setor, com liberdade total para atacar. Também livres para jogar ofensivamente estarão os laterais Bruno e Adílson Rodrigues. Por jogar em casa, o técnico acredita que esta é a melhor forma de conseguir o resultado positivo sem deixar o time ansioso. A partida é considerada decisiva para o Marília, que precisa vencer, para continuar sonhando a classificação para a próxima fase do Brasileiro da série B. O time do interior paulista ocupa a 12ª posição, com 27 pontos. Para chegar aos 36, projeção para garantir a classificação, precisa de três vitórias nas últimas três partidas. Seus últimos duelos serão contra o já classificado Fortaleza, no Ceará, e diante do já rebaixado Londrina, em Marília.