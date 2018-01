Marília espera liberação de reforços A definição do time titular do Marília para a estréia no Campeonato Paulista, na quarta-feira, contra o União Barbarense, não depende somente do técnico Luís Carlos Martins. A diretoria ainda aguarda a liberação na CBF da documentação dos meias Peter, que estava no União Leiria, de Portugal, e Sérgio Manoel, que vinha defendendo o Independiente, da Argentina. O clube enviou toda a documentação referente aos dois reforços. "O nosso trabalho já está feito e agora temos que aguardar os clubes de origem enviarem as liberações dos atletas. Estou confiante que nos próximos dias tudo esteja resolvido e que eles tenham condições legais para a estréia", afirmou o supervisor do Marília, José Macena. A equipe faz um mini-coletivo nesta sexta-feira, quando o técnico Luís Carlos Martins define a equipe para o segundo jogo-treino diante do XV de Jaú, sábado, às 10 horas, no estádio Vicentão, em Barra Bonita. O estádio do Bento de Abreu, em Marília, passará por vistoria do engenheiro de fiscalização da FPF, Ansel Lanckman, na segunda-feira. Segundo a diretoria, o local já está em ordem para o primeiro jogo do clube este ano na cidade, justamente contra o Corinthians, dia 22. Com a construção do novo tobogã, o estádio deverá receber cerca de 19 mil torcedores já na estréia.