Marília espera recuperação de atacante Três rodadas após o início da Série B do Campeonato Brasileiro, ainda existe um jogador contratado pelo Marília que ainda não conseguiu estrear. É o atacante Laírson, contratado como revelação do América no Campeonato Paulista, se recuperou de uma lesão antiga, mas no treinamento desta segunda-feira acabou torcendo o tornozelo. O jogador já foi contratado com uma lesão na virilha, que o tirou inclusive das últimas partidas do Campeonato Paulista. Ele se destacou na competição marcando quatro gols em duas partidas. Ele será avaliado pela comissão médica nesta terça-feira, para apurar a gravidade da torção. O técnico Flávio Lopes ainda definiu o time que enfrentará o Santo, sábado, no estádio Bento de Abreu, em Marília. Mas deve mudar algumas peças em relação ao time que perdeu de 2 a 0 para o Bahia, em Salvador. A comissão técnica tem a intenção de realizar um jogo treino na próxima semana, já que ficará uma semana, do dia 15 a 22, inativo. Este teste será confirmado nos próximos dias e poderá ser contra o Osvaldo Cruz, que disputa a Série B2 do Campeonato Paulista e que também é administrado pela American Sport, que atualmente gerencia o futebol do MAC.