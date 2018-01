Marília espera superar cansaço Enfrentando uma verdadeira maratona nesse início de Campeonato Paulista, o Marília espera superar o cansaço para enfrentar o Palmeiras, sábado à tarde, em Presidente Prudente. Após viajar de ônibus quase cinco de Campinas - onde enfrentou o Guarani - até Marília, o time do interior foi submetido a mais duas horas de viagem na noite desta quinta-feira até Presidente Prudente, local do jogo contra o time paulistano. ?Com certeza viagens longas como essa desgastam os jogadores, mas estamos prontos para essas adversidades. Tenho certeza que contra o Palmeiras, se entrarmos com determinação, poderemos conquistar um bom resultado", disse o técnico Flávio Lopes, que elogiou bastante a conduta do time no empate de 1 a 1 com o Guarani, em Campinas. A partida entre Marília e Palmeiras será realizada no estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente, já que o estádio Bento de Abreu, do time mariliense passa por reformas.